SBM omlaag in hogere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een plus geopend. Elders in Europa werden ook winsten geboekt. Beleggers verwerkten opnieuw een reeks bedrijfsresultaten, waaronder die van SBM Offshore en enkele grote Europese banken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening 0,5 procent hoger op 485,88 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 702,34 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen 0,2 tot 0,7 procent.

Het Amsterdamse hoofdfonds SBM Offshore presenteerde woensdag nabeurs resultaten en werd donderdagochtend door beleggers 2,5 procent lager gezet. De omzet daalde het afgelopen jaar met bijna een kwart, maar de maritiem dienstverlener aan de olie-industrie liet weten tekenen te zien van stabilisering van de momenteel lastige markt.