Samsung onthult smartphone Galaxy S8

Samsung heeft woensdag zijn nieuwste topmodellen smartphones onthuld. Met de Galaxy S8 en S8+ wil de Koreaanse technologiegigant de herinnering aan het debacle met de brandgevaarlijke Galaxy Note 7, die vorig jaar uit de handel moest worden gehaald, uitwissen.

Veel details over het nieuwe toestellen waren op voorhand al uitgelekt. Zo bestaat een voor smartphonebegrippen groot deel van de voorkanten uit scherm en presenteerde Samsung een eigen digitale assistent, Bixby, die met stemcommando’s te bedienen is. Ook de nieuwe gezichtsherkenning om de telefoon te openen was al bekend.

Verder benadrukte het bedrijf bij de presentatie dat het toestel beschikt over een volledig veilige accu, het pijnpunt van het uiteindelijk teruggeroepen paradepaardje van vorig jaar.

De telefoons zijn beschikbaar in vijf kleuren. Op 21 april zijn ze in de Verenigde Staten verkrijgbaar. Over beschikbaarheid in Nederland en de rest van Europa is nog niets bekend.