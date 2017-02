Roto slaat handen ineen met CirclePrinters

Drukkerijbedrijf Roto Smeets wordt overgenomen door branchegenoot CirclePrinters. Dat maakten beide bedrijven maandag bekend.

Roto Smeets en CirclePrinters vormen samen een bedrijf met een jaaromzet van ongeveer 550 miljoen euro en 2500 werknemers. Roto Smeets is vooral actief op het gebied van tijdschriften, met drukkerijen in Nederland en Hongarije. Het in Amsterdam gevestigde CirclePrinters legt zich vooral toe op folders en catalogi en heeft vestigingen in Oostenrijk, België, Finland, Duitsland en Spanje.

De overname heeft geen gevolgen voor de werkgelegenheid, zei een woordvoerder van Roto. De huidige vestigingen blijven in bedrijf en de activiteiten van de twee bedrijven hebben nauwelijks overlap. De fusie is bedoeld om de positie van beide bedrijven in de krimpende printmarkt te verstevigen en maakt van het nieuwe bedrijf de nummer drie van Europa.

Roto Smeets had jarenlang een notering aan de beurs in Amsterdam. Daaraan kwam in 2015 een einde door de overname van het bedrijf door een groep grootaandeelhouders. Hoeveel de overname door CirclePrinters hun oplevert, werd niet bekendgemaakt.