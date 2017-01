Romein: Boer mag vrijwel zeker meer mest blijven uitrijden

Nederlandse boeren mogen ook dit jaar meer dierlijke mest uitrijden dan eigenlijk toegestaan. De Europese Commissie gaat „vrijwel zeker” akkoord met verlenging van de zogeheten derogatie.

Dat heeft Kees Romein, voorzitter van LTO Melkveehouderij, woensdag gezegd tegen vakblad Boerderij.

Nederlandse melkkoeien produceren bij elkaar te veel fosfaat, wat schadelijk is voor het milieu. Brussel kneep tot nu toe een oogje dicht, maar dreigde alsnog in te grijpen. In dat geval zouden boeren hun overtollige mest moeten laten afvoeren, wat de sector 100 miljoen euro per jaar zou kosten. Europa accepteert de Nederlandse plannen om het overschot aan te pakken.

Romein zegt dat de ontheffing „voor meer dan 95 procent zeker” is en dat staatssecretaris Van Dam (Landbouw) nu de onderhandelingen moet afronden. „Ik twijfel er niet meer aan dat dit gaat lukken”, aldus Romein.

Waarschijnlijk komt de Europese Commissie volgende week met een besluit.