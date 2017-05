Rode beursdag door Trump-onrust

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met verlies gesloten. Beleggers leken vatbaar voor de onrust rondom de Amerikaanse president Donald Trump, die steeds meer onder druk staat door schandalen. Op het Damrak vielen vooral ABN AMRO en beursintermediair Flow Traders in negatieve zin op.

De toonaangevende AEX-index sloot 1,3 procent lager op 529,06 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 787,48 punten. Frankfurt en Parijs daalden 1,4 tot 1,6 procent. Londen leverde 0,2 procent in.

Dinsdag kwam Trump opnieuw in opspraak na berichten dat hij druk op de FBI zou hebben uitgeoefend om het onderzoek naar de banden van veiligheidsadviseur Michael Flynn met Rusland stil te leggen. Door de politieke onrust wordt gevreesd voor de haalbaarheid van sommige voor beleggers gunstige plannen van Trump.

In heel Europa stonden financiële aandelen daardoor onder druk. In Amsterdam verloren NN Group, ING en Aegon 1,7 tot 3,5 procent. ABN, dat ook met cijfers kwam, was de grootste daler in de AEX, met een min van 4,7 procent. De bank zag de winst in het eerste kwartaal flink stijgen, maar moest wel meer geld opzijleggen voor slechte leningen.

In Frankfurt verloren Commerzbank en Deutsche Bank tot 3,3 procent. In Parijs waren BNP Parisbas en Société Générale bij de grote verliezers met minnen tot 3,1 procent. RBS verloor in Londen 1,8 procent.

In Londen was Lloyds Banking Group een winnaar met een plus van 2 procent. De Britse overheid heeft haar laatste restje aandelen Lloyds verkocht. De overheid schoot de bank sinds de financiële crisis te hulp met meer dan 20 miljard pond aan noodsteun.

De euro was 1,1135 dollar waard, tegen 1,1065 dollar bij het Europese slot op dinsdag. Dat is het hoogste niveau in zes maanden. De dollar staat onder druk door alle ophef rond president Trump.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 49,32 dollar en Brent werd 1,6 procent duurder op 52,45 dollar per vat.