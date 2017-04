Rijnmondgebied kent hoogste werkloosheid

In het Rijnmondgebied bleef de werkloosheid vorig jaar op het hoogste niveau hangen en in Groningen ging het economisch gezien het slechtst. Dat blijkt uit vergelijkend onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag heeft gepubliceerd.

Rond de monding van de grote rivieren zat gemiddeld 8,2 procent van de beroepsbevolking thuis, terwijl dit landelijk gemiddeld slechts 6 procent betrof. Het verschil is vooral te wijten aan Rotterdam. Daar kwam de werkloosheid uit op 11,3 procent, het hoogste percentage van alle gemeenten.

Ook in de regio Den Haag en in Flevoland en Groningen waren de werkloosheidscijfers hoog. Het Zeeuwse Veere kwam daarentegen als beste uit de bus, daar was de werkloosheid met 3,7 procent juist het laagst van alle gemeenten.

Volgens het statistiekbureau lieten vrijwel alle delen van het land vorig jaar economische groei zien, behalve Groningen. Door het verder terugschroeven van de aardgaswinning nam de economie daar net als in 2015 in omvang af. Ook in de andere noordelijke provincies was sprake van een aardgaseffect, aldus het CBS.

Inclusief aardgaswinning kromp de economie van Groningen met 1,7 procent en kenden Friesland en Drenthe een groei van respectievelijk 1,7 en 1,5 procent. Wanneer de gaswinning niet wordt meegerekend was in die provincies echter sprake van 2,2 tot 2,3 procent groei.

De sterkste economische groei was terug te vinden in Noord-Holland. Vooral in de Zaanstreek (plus 3,3 procent) werden goede zaken gedaan, onder meer dankzij de voedingsmiddelenindustrie. De economische groei van Rotterdam kwam uit op 2,3 procent en werd met name geremd door achteruitgang in het vervoer en de opslagbranche.