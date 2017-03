Rijke klant Rabo steekt graag geld in financieringsproject voor mkb

Rijke klanten van Rabobank staan in de rij voor een proef waarbij ze een deel van hun vermogen risicodragend kunnen investeren in het midden- en kleinbedrijf. Ook enkele kleinere pensioenfondsen hebben al belangstelling getoond.

Dat zei Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van Rabobank, vrijdag tijdens een ontmoeting met landbouwjournalisten. Rabo & Co, zoals het vorig jaar gestarte project heet, zal naar verwachting deze zomer de pilotfase achter zich laten.

Bij de nieuwe vorm van financiering dragen de bank en de betrokken vermogende klant elk voor 50 procent het risico. De bank faciliteert de volledige lening, maar die drukt slechts voor de helft op zijn balans. Dat is een belangrijk voordeel, omdat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als toezichthouder eist dat banken voor leningen steeds meer bufferkapitaal achter de hand houden. De beleggende klant op zijn beurt krijgt een aantrekkelijk rendement.

De klant verstrekt zijn geld onder dezelfde voorwaarden (rente, onderpand) als de bank voor het andere deel van het krediet. Beide delen ook het risico. De klant betaalt de bank jaarlijks 1 procent voor de dienstverlening.

Rabo & Co doet denken aan crowdfunding, maar het gaat om veel grotere bedragen. „De klant dient minimaal 1 miljoen euro vrij opneembaar vermogen beschikbaar te hebben en voor minstens 100.000 euro te investeren. Wij toetsen of hij een eventuele tegenvaller kan dragen”, zei Nagel.

Ondernemers die voor financiering aankloppen, zijn niet voordeliger uit. Dat gaat misschien veranderen. Nagel: „We kijken of we een stukje van het voordeel bij hen kunnen laten landen.”

Nagel maakte ook bekend dat boeren en tuinders die zich onderscheiden op maatschappelijke thema’s als dierenwelzijn en milieu van de bank, een duwtje in de rug krijgen. Zij komen bij financiering voor „de scherpste tarieven” in aanmerking.

Aan de andere kant hoeven rommelaars zoals boeren die met mest frauderen, niet op mededogen te rekenen. „Die moeten een verbeterplan opstellen met een harde datum waarop de zaak wel in orde is”, zei Nagel. Wie niet meewerkt, loopt de kans dat zijn financiering door de bank wordt opgezegd.

Nagel vindt dat boeren elkaar ook op misstanden moeten aanspreken. „We moeten ons allemaal inspannen om het maatschappelijk draagvlak voor de agrarische sector te behouden.”

Rabobank is met een marktaandeel van meer dan 80 procent huisbankier van agrarisch Nederland. Vanwege „het enorme belang voor de economie” vindt de bank dat de sector weer een eigen minister moet krijgen. Die mag dan best ”minister van Voedsel en Landschap” heten, zei Nagel. „Voedsel is hot.”