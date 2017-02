Resistente bacterie via vleeshandel verspreid

Bacteriën die resistent zijn voor antibiotica vormen in Europa een steeds grotere bedreiging. De internationale vleeshandel speelt hierin mede een rol.

Dat meldden de Europese Voedsel- en Warenautoriteit EFSA en het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Controle (ECDC) deze week in een rapport over antimicrobiële resistentie. De organisaties signaleren een zorgwekkende opmars van gevaarlijke bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica, zelfs voor antibiotica die artsen achter de hand houden om in het geval van nood te gebruiken als andere bacteriedodende middelen niet meer helpen.

Al langer is bekend dat in Zuid- en Oost-Europese landen antibioticaresistentie vaker voorkomt dan in West- en Noord-Europa. Dat heeft te maken met het feit dat artsen in westelijke en noordelijke landen terughoudend omspringen met antibiotica. Ook zijn antibiotica in deze landen alleen op recept verkrijgbaar, terwijl consumenten ze in zuidelijke landen vaak zelf kunnen aanschaffen.

Hetzelfde is te zien in de veehouderij. Wordt het gebruik van antibiotica in West- en Noord-Europa teruggedrongen, in Zuid- en Oost-Europa is dit veel minder het geval. Het aantal keren dat vlees met resistente bacteriën werd aangetroffen, kan dan ook sterk wisselen per land, constateert de EFSA. De internationale handel in vlees, vleeskalveren en -varkens vormt een route waarlangs resistente bacteriën zich mede verspreiden, aldus de EFSA. In Europa overlijden jaarlijks zo’n 25.000 mensen aan infecties die zijn veroorzaakt door resistente bacteriën.