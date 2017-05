Recordaantal onderhoudsbeurten voor auto’s

Het aantal onderhoudsbeurten voor auto’s is afgelopen jaar tot recordhoogte gestegen. In 2016 werden 15,6 miljoen servicebeurten verricht. Dat betekende een stijging met 11 procent ten opzichte van een jaar eerder. Brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG spreken van een „noodzakelijke inhaalslag”, na de crisisjaren waarin veel minder aandacht was voor onderhoud.

Volgens de organisaties was afgelopen jaar 89,8 procent van het wagenpark goed voor een beurt. Het dieptepunt lag in 2011 toen 79,6 procent van de personenauto’s voor een check langsging bij een garagebedrijf. De omzet voor onderhoud en reparatie steeg het afgelopen jaar met 9 procent op jaarbasis tot 3,8 miljard euro.

Per auto werd vorig jaar gemiddeld 529 euro uitgeven. Dat was 4 euro meer dan een jaar eerder. Een bezoek aan de werkplaats kostte in 2016 gemiddeld 246 euro, hetgeen weer 3 euro minder was in vergelijking met 2015. Autobezitters van voertuigen van 7 tot 10 jaar oud waren vorig jaar met 629 euro gemiddeld het duurste uit.