De Staatsloterij kan weer beschikken over tegoeden ter waarde van ruim 120 miljoen euro die claimbedrijf Loterijverlies BV had laten bevriezen. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft dat vrijdag bepaald.

Eerder op de dag had een advocaat van het kansspelbedrijf gewaarschuwd dat het beslag tot grote problemen leidt. In tegenstelling tot wat de Staatsloterij de afgelopen dagen verkondigde, zou ook de uitkering van prijzen in gevaar kunnen komen.