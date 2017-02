Raming: binnenvaart ziet kosten weer toenemen

Na vier jaar waarin de kosten in de binnenvaart omlaaggingen, krijgen ondernemers in deze sector dit jaar weer met stijgingen te maken. Vooral de duurdere brandstof is daar debet aan, blijkt uit een analyse van Panteia.

Het onderzoeksbureau publiceerde dinsdag een rapport, gemaakt in opdracht van brancheorganisatie Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Daaruit blijkt dat de exploitatiekosten dit jaar met 2,6 tot 7,1 procent zullen toenemen, afhankelijk van het type reis en schip. Schepen met veel vaaruren, en dus veel brandstofverbruik, kennen de grootste stijging.

Ook de kosten van arbeid en onderhoud nemen dit jaar toe, verwacht Panteia. De kapitaalkosten dalen wel, dankzij lagere rentes.