Psalm 121 na de vogelgriep en het mest kruien

Op het erf van de door vogelgriep getroffen dierenhandel Hoogendoorn in Stolwijk werd zaterdagmiddag gezongen. Zo’n vijftig vrijwilligers, die spontaan hulp boden, zongen aan het einde van de dag: „Hij is, al treft u ’t felst verdriet, Uw wachter, die uw voet voor wankelen behoedt.”

Veertien dagen na de ontsmetting door de overheid mocht eigenaar Koos Hoogendoorn zaterdag de eerste werkzaamheden op zijn terrein weer doen: mesten en schoonmaken. Hij vertelde het zijn omgeving en er meldden zich spontaan van diverse kanten mensen aan. Uit de directe familie, kennissen en vrienden uit de omgeving, maar ook uit de rest van het land: van directeur van een grote onderneming tot schoolmeester en rioolreiniger. „Wat ik nodig had, is er gekomen. De een bood twintig kruiwagens en vijftien man personeel aan, de volgende een hogedrukreiniger en een volgende een groot zeil, vloertrekkers en grote verfkrabbers.

Voor de catering zorgde een bedrijf uit Lisse, dat ik ken vanuit de Vereniging Reformatorische Ondernemers (VRO). Mensen hebben spontaan financiële hulp aangeboden, maar gelukkig lijkt die hulp allemaal niet nodig. Sommigen, ook van die hier lopen, ken ik niet eens. Ik heb na het gebeuren zo veel liefde en kracht van de Heere gekregen, dat ik alle vertrouwen heb voor de toekomst. We hebben geen opstand gekend en wat er allemaal is gebeurd, is me nauwelijks tot last geweest. Vandaar dat ik ook met elkaar wilde zingen aan het einde van de dag. Als het zo mag liggen, kun je het ook overgeven”, aldus Koos.

Rioolreiniger Jan Boers is er voor uit Oud-Vossemeer gekomen. „Ik kreeg een mailtje vanuit de ondernemersvereniging en toen ik in mijn werkplaats wat stond te sleutelen, kwam het in m’n hart dat het goed was om hier te gaan helpen. Er staat in de psalm: „Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten”, maar dat is hier ook zo mee. Ik heb er de goede middelen voor en ook mijn zoon, met wie ik samen het bedrijf heb, stemde er direct mee in. Christenplicht, noem ik het”, aldus Boers.

„Ik sta normaal gesproken voor de klas op een school in Rotterdam”, vertelt Peter de Vos tijdens de gesponsorde lunch. „Ik heb nog ooit zo veel kruiwagens in mijn handen gehad om mest, zand en stenen weg te kruien. Uit een volière, meen ik, ik weet het niet eens. Ik spreek mensen die ik niet ken, maar we hebben allemaal één doel: helpen waar ’t nodig is!”

Bedrijfsleider Herbert Lindhout aan het einde van de dag: „Veertien dagen geleden liepen er ook zo veel mensen, maar dan om de dieren te ruimen. Dit geeft echter nieuwe moed. Het bedrijf is nog nooit zo schoon geweest. Nu iedereen weggaat, blijft er een heel voldaan gevoel en dankbaarheid over. Zo veel medeleven doet erg goed!”