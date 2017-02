Producentenvertrouwen weer omhoog

Het producentenvertrouwen is weer gestegen. De vertrouwensindicator steeg van 6 in januari naar 7 in februari, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het producentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau vanaf maart 2008. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van de industriƫle producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,6). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde op 9,4 en ruim een jaar later de laagste waarde op min 23,5.

Ondernemers in de industrie zijn vooral positiever over hun orderportefeuille. Ook het oordeel over de verwachte productie in de komende drie maanden verbeterde. Daarentegen waren de producenten over de voorraden gereed product negatiever, aldus het statistiekbureau.

In alle deelbranches binnen de industrie zijn de producenten positief. Net als in januari zijn de ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie het meest positief. Daarna volgen de producenten in de textiel-, kleding- en lederindustrie. In de transportmiddelenindustrie zijn de ondernemers het minst positief gestemd.

In december was de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie overigens 4,7 procent hoger dan in dezelfde maand in 2015. Al vijftien maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.