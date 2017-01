Preventief ruimen bij vogelgriep ter discussie

De pluimveesector wil met de overheid in gesprek over de noodzaak van het preventief ruimen van bedrijven rondom een boerderij waarop vogelgriep is uitgebroken.

Dat zegt Eric Hubers, voorzitter van de LTO-vakgroep pluimveehouderij, woensdag in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

Pluimveehouders leven tussen hoop en vrees vanwege vogelgriep

Preventieve ruiming in een zone van 1 kilometer is in Nederland een standaardmaatregel. Hij moet voorkomen dat het vogelgriepvirus van een besmet bedrijf overspringt naar de buren. Bij de acht bedrijven waar de afgelopen weken vogelgriep toesloeg, bleek de besmetting echter steeds afkomstig van wilde vogels. Negen boerderijen werden preventief geruimd, wat ruim 500.000 gezonde dieren het leven kostte.

Hubers meldt verder dat er „zeer binnenkort” een regeling komt voor zogeheten vermeerderingsbedrijven in zones met een vervoersverbod. Deze pluimveehouders, die broedeieren produceren, lijden relatief veel schade. Onder de nieuwe regeling mogen zij onder strenge voorwaarden de eieren naar broederijen brengen.