PostNL snijdt verder in de kosten

PostNL gaat zijn transformatie van traditioneel postbedrijf naar pakketbezorgspecialist versnellen. De omvorming gaat gepaard met verdere kostenbesparingen die de winstgevendheid op korte termijn moeten opkrikken. Dat liet de onderneming maandag weten bij de bekendmaking van haar jaar- en kwartaalcijfers.

De postmarkt blijft verder krimpen. PostNL verwerkte in het afgelopen kwartaal 11 procent minder post dan een jaar eerder. Daartegenover stond een toename van het aantal verzonden pakketjes met 9 procent. Volgens PostNL zal deze tendens zich door de opmars van onlineshoppen voorlopig nog wel doorzetten.

Tussen nu en 2020 moet de winstgevendheid hoger uitkomen. Het bedrijf mikt nu op onderliggend bedrijfsresultaat van 310 tot 380 miljoen euro, waar eerder nog werd uitgegaan van 285 tot 355 miljoen euro. Het afgelopen jaar was sprake van een daling naar 245 miljoen euro, van 303 miljoen euro in 2015. De omzet nam vorig jaar licht af tot 3,41 miljard euro.

PostNL gaf verder aan aandeelhouders over het vorige jaar een dividend te willen betalen van 0,12 euro per aandeel. Eerder had het bedrijf de verwachting uitgesproken dat pas over 2017 dividend uitgekeerd zou gaan worden.