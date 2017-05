Positieve rentree VolkerWessels op Damrak

Bouwbedrijf VolkerWessels is vrijdag bij zijn terugkeer op de beurs in Amsterdam positief ontvangen. De aandelen, die waren aangeboden voor 23 euro per stuk, werden in de eerste handelsminuten op het Damrak gelijk 1 procent meer waard.

Met een uitgifteprijs van 23 euro per stuk komt de opbrengst voor de familie Wessels, die een minderheidsbelang naar de beurs brengt, op minstens 575 miljoen euro. Aan het bouwbedrijf als geheel is een prijskaartje komen te hangen van ruim 1,8 miljard euro.

Reggeborgh, het investeringsfonds van de familie Wessels, verkoopt minstens 25 miljoen aandelen. Die zijn goed voor een belang van 31,25 procent. Met de banken die de beursgang begeleiden is afgesproken dat bij grote belangstelling extra aandelen aangeboden kunnen worden. Als die optie volledig wordt benut, komt de opbrengst op 661 miljoen euro.