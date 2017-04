Positieve dag op beurzen Azië

De aandelenmarkten in het Verre Oosten kenden vrijdag een positieve handelsdag. De handel trok zich op aan de mooie koerswinsten die op Wall Street op de borden werden gezet. Verder kijken beleggers in Azië vooruit naar de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen op zondag.

In Tokio ging de Nikkei-index 1 procent vooruit tot 18.620,75 punten. De producent van onder meer camera’s en medische systemen Fujifilm had een slechte beursdag met een min van 4 procent. Het bedrijf stelt de publicatie van cijfers uit vanwege onregelmatigheden bij de boekhouding van een buitenlands onderdeel.

Marktonderzoeker Markit publiceerde een voorlopig cijfer over de bedrijvigheid in de Japanse industrie. Volgens Markit is de groei van de industrie in Japan in april licht toegenomen ten opzichte van een maand eerder.

In Hongkong tekende de Hang Seng tussentijds een plusje van 0,2 procent op. De Kospi in Seoul won 0,8 procent en de All Ordinaries in Sydney boekte een winst van 0,5 procent.