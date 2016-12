Poetin: Russische economie krabbelt op

De Russische economie liet de afgelopen maanden „een positieve trend” zien en komt uit de economische crisis. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin vrijdag gezegd in zijn jaarlijkse persconferentie die hij tegen het einde van het jaar houdt.

Poetin denkt dat de economie dit jaar met 0,5 tot 0,6 procent zal krimpen, na een economische neergang met 3,8 procent in 2015. In november was volgens de president zelfs een kleine groei te zien. De inflatie wordt voor 2016 geraamd op 5,5 procent met een begrotingstekort van 3,7 procent, wat volgens Poetin „een acceptabel tekort” is.

Rusland werd als grote olieproducent hard geraakt door de lage olieprijzen en heeft te kampen met de westerse sancties voor onder meer het annexeren van de Krim. Daardoor staan de overheidsfinanciën flink onder druk en moest worden bezuinigd, waaronder op defensie.

Poetin verwacht herstel banden met Oekraïne

Om de gevolgen van de sancties te compenseren heeft het Kremlin ingezet op meer binnenlandse productie. Poetin verklaarde daarbij dat de Russische graanoogst dit jaar het recordniveau van 119 miljoen ton zal bereiken, wat volgens hem „een uitstekend resultaat” is.

Ook is Moskou bezig staatsbezittingen te privatiseren om extra inkomsten te genereren. Onlangs werd nog bekend dat het staatsinvesteringsfonds van Qatar en grondstoffenbedrijf Glencore voor meer dan 10 miljard euro een groot belang kopen in het Russische staatsolieconcern Rosneft, de grootste privatiseringsactie in Rusland ooit. Volgens Poetin is dat geld inmiddels ontvangen door de overheid.