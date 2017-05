Pleidooi voor veilige rustplekken vrachtwagenchauffeur

Waar moet je als vrachtwagenchauffeur, die kostbare lading vervoert en verplicht rust moet nemen, heen als een fatsoenlijke plek om de auto neer te zetten ontbreekt? „In Nederland zijn meer beveiligde parkeerplaatsen nodig”, aldus Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP).

„In Noord-Brabant zijn er veertien, in de provincie Utrecht niet één.” Al tellend komt Van Dalen tot 29 veilige parkeerplaatsen in Nederland. „Veel te weinig”, zei hij vrijdag in Houten tijdens de conferentie ”Samen werken aan veilig parkeren”, georganiseerd door de eurofractie van de ChristenUnie-SGP en brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Vertegenwoordigers van de rijksoverheid, gemeenten, de transportsector en andere betrokken partijen waren daar aanwezig.

Op voorstel van Van Dalen heeft de Europese Commissie geld vrijgemaakt voor de aanleg en opwaardering van beveiligde parkeerplaatsen langs snelwegen. „Gezamenlijk moeten we er nu voor zorgen dat beveiligd parkeren in ons land de norm wordt.”

Slimme criminelen

Met veilige parkeerplaatsen worden twee problemen aangepakt: de overlast van buitenlandse vrachtwagenchauffeurs voor de directe omgeving én de transportcriminaliteit langs de snelwegen. „Het is ons bedrijf ook overkomen”, aldus een transportondernemer in de wandelgangen van de conferentie. „Slimme criminelen weten op een gegeven moment heus wel wat er in je vrachtwagen zit. Als dat waardevolle spullen zijn, volgen ze soms een chauffeur en slaan ze toe als hij noodgedwongen zijn wagen op een onveilige plek stilzet omdat hij aan zijn rusttijd toe is en er geen goede parkeerplaats voorhanden is.”

Er moet wat gebeuren, betoogde ook oud-politiecommissaris Frans Copini. Volgens de Jaarrapportage Transportcriminaliteit 2016 waren er vorig jaar in Nederland 229 gevallen van een geslaagde ladingdiefstal, tegenover 177 in 2015. Die stijging van 29 procent verwondert hem niet echt. „De preventieve inrichting van rust- en verzorgingsplaatsen langs de belangrijke transportroutes is zeer beperkt.”

Voor een oplossing verwees Copini naar het experiment Secure Lane, een zogeheten corridor tussen Rotterdam en Venlo met cameratoezicht op de vijftien verzorgingsplaatsen onderweg. Het aantal ladingdieven daalde binnen één jaar van 74 naar slechts vier. Copini drong daarom aan op camerasurveillance op alle parkeer- en rustplaatsen aan het hoofdwegennet en bij truckstops op het onderliggende wegennet.

Langdurig

De transportsector ervaart een structureel tekort aan parkeerplaatsen. Het aantal is al niet meegegroeid met het internationale goederenvervoer, op verzorgingsplaatsen worden bovendien geregeld opleggers of aanhangwagens gestald en chauffeurs parkeren er langdurig in afwachting van ritopdrachten.

Daar komt bij dat België en Frankrijk en binnenkort ook Duitsland niet toestaan dat chauffeurs de verplichte normale wekelijkse 45 uur rust in de cabine doorbrengen. Ze zien daar streng op toe, met hoge boetes. Het gevolg is dat veel internationale chauffeurs uitwijken naar Nederland, dat niet actief controleert. Dit verhoogt de parkeerdruk.

Kop koffie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat streeft ernaar dat parkeerplaatsen aan snelwegen voortaan worden benut voor een korte stop. „Een kopje koffie en even de benen strekken”, aldus Marij Philippens, hoofd verkeersveiligheid van het departement. „Op het onderliggende wegennet moeten dan meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen als wifi, een douchegelegenheid en een restaurant. Alle inspanningen moeten er de komende jaren op gericht zijn dat truckers daar naartoe gaan. Dan wordt het voor ondernemers ook interessant om in beveiligde parkeergelegenheden te investeren.”

Dat kan directeur Bill van der Valk van Hotel Schiphol A4 en het brugrestaurant boven de A4 niet snel genoeg gaan. Hij schetste de hinder die hij van chauffeurs uit de Oostbloklanden ondervindt.

„Ze staan soms vier, vijf dagen op ons parkeerterrein te wachten op een nieuwe klus. Denk niet dat ze in ons restaurant eten. Ze halen wat uit de supermarkt, nemen daarvoor soms de kortste weg door onze achtertuin en eten gezamenlijk in een van de wagens. Als je er iets van zegt, krijg je de wind van voren. Laatst moest ik vier chauffeurs uit ons zwembad halen waar ze een ‘gratis’ douche namen.”