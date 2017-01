Philips Lighting voorziet groei in 2017

Philips Lighting verwacht dit jaar een einde te kunnen maken aan de krimpende omzet, bij een verder stijgende winstmarge. Dat maakte het vorig jaar van Philips afgesplitste verlichtingsbedrijf maandag bekend.

Philips Lighting zag de omzet afgelopen jaar met 5 procent dalen, naar 7,1 miljard euro. Het voor eenmalige posten aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) verbeterde wel met bijna een vijfde tot 645 miljoen euro. De nettowinst zakte met circa een kwart naar 185 miljoen euro.

De cijfers van het verlichtingsbedrijf weerspiegelen de wereldwijde overgang naar led-verlichting. De krimp was dan ook opnieuw bijna volledig toe te schrijven aan de traditionele lampendivisie, waar de opbrengsten vorig jaar met 18 procent afnamen. De divisie die led-verlichting maakt, boekte een plus van 14 procent. Bij de levering van ‘professionele’ verlichting, zoals straat- en stadionverlichting op basis van led, liepen de verkopen licht terug.

Philips Lighting verwacht dat de aanhoudende omzetkrimp de komende maanden verdwijnt. Vanaf de tweede helft van dit jaar zal er sprake zijn van groei, voorspelde topman Eric Rondolat. Daarbij zal de winstmarge verder verbeteren en mogen aandeelhouders de komende twee jaar rekenen op een extra uitkering van in totaal 300 miljoen euro. Dat gebeurt via de inkoop van aandelen van voormalig moederbedrijf Philips, dat zijn belang verder zal afbouwen.

Het verlichtingsbedrijf blijft wel voorzichtig over de economische vooruitzichten. De afgelopen tijd zetten bijvoorbeeld de moeilijke omstandigheden in Turkije en Saudi-Arabië een rem op de groei. Wereldwijd is er ook in 2017 veel onzekerheid, aldus Rondolat.

In het laatste kwartaal van 2016 zag Lighting de omzet ook met 5 procent dalen. In die periode werd wel een toename van de nettowinst met 50 procent gerealiseerd, tot 63 miljoen euro.