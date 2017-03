Philips Lighting sluit deal met tennisbond

Philips Lighting gaat tennisclubs in heel Nederland adviseren over betere en duurzamere verlichting van hun tennisbanen. Het bedrijf heeft daarover een tweejarig contract gesloten met tennisbond KNLTB, maakte het maandag bekend.

KNLTB-directeur Erik Poel is blij met de samenwerking. „Hiermee halen we een partner in huis die ons versterkt met kennis en kwaliteit. We vinden het belangrijk dat tennisverenigingen goed geadviseerd worden over innovatieve verlichting.”

Philips Lighting helpt geïnteresseerde clubs bijvoorbeeld bij het uitrekenen hoeveel zij op hun stroomrekening kunnen besparen, en hoe snel zijn hun investering in een nieuw verlichtingssysteem kunnen terugverdienen. Onderdeel van de overeenkomst is dat clubs die led-verlichting aanschaffen bij Philips Lighting, daar korting op krijgen.