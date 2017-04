Philips behaalt meer omzet en winst

Philips heeft in het eerste kwartaal ondanks grote schommelingen in de markten waarin het actief is de omzet weten op te voeren. Ook de winst zat in de lift, blijkt uit de maandag gepubliceerde kwartaalcijfers van het technologieconcern.

De omzet, inclusief die van de verzelfstandigde verlichtingsdivisie waar Philips nog een meerderheidsbelang in heeft, groeide met 2 procent naar 5,7 miljard euro. De eigen activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en persoonlijke verzorging waren goed voor een groei van de vergelijkbare opbrengsten van 3 procent.

Het bedrijfsresultaat (ebita) voor eenmalige posten nam met bijna een vijfde toe naar 442 miljoen euro. De nettowinst viel met 259 miljoen euro zeven keer zo hoog uit als een jaar eerder.