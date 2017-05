Pas op plaats na recordjacht Wall Street

De Amerikaanse aandelenmarkten maakten dinsdag pas op de plaats na de recordslotstanden voor de Nasdaq en de S&P 500 van een dag eerder. Beleggers op Wall Street verwerkten tegenvallende cijfers over de huizenmarkt, maar ook beter dan verwachte data over de industrie.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde nagenoeg vlak op 20.979,75 punten. De brede S&P 500 ging 0,1 procent omlaag naar 2400,67 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg wel 0,3 procent en sloot op een nieuwe recordstand van 6169,87 punten.

Aannemers in de Verenigde Staten hebben in april minder woningen in aanbouw genomen dan een jaar eerder. Economen rekenden juist op een stijging. Aan de andere kant nam de Amerikaanse industriële productie in diezelfde maand met 1 procent toe, ruim twee keer zo sterk als marktkenners in doorsnee hadden voorspeld.

Aan het bedrijvenfront kwamen leverancier van kantoorartikelen Staples en doe-het-zelfketen Home Depot met kwartaalcijfers. Staples dook diep in de rode cijfers, onder meer door dalende verkopen en reorganisatielasten. Het aandeel verloor 3,5 procent. De winststijging die Home Depot dankzij de verder aantrekkende huizenmarkt kon rapporteren, werd beloond met een koerswinst van 0,6 procent.

Home Depot behoorde daarmee tot de best presterende aandelen in de Dow. IBM en Microsoft deden het nog beter. De twee technologiegiganten stonden samen bovenaan met winsten van 1,4 procent. Onderaan bij de hoofdfondsen stonden zorgverzekeraar UnitedHealth en sportschoenenmaker Nike met verliezen tegen de 2 procent.

Zorgen over president Donald Trump, die bevestigde dat hij geheime informatie heeft gedeeld bij zijn ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vorige week, zette de dollar onder druk. De euro was 1,1085 waard, ruim een cent meer dan een dag eerder. Aan het einde van de Europese beurshandel stond de eenheidsmunt op 1,1065 dollar.

Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper en kostte per vat 48,60 dollar. De prijs van Brentolie zakte 0,4 procent tot 51,59 dollar per vat.