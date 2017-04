Overwinning BlackBerry in patentzaak Qualcomm

Technologiebedrijf BlackBerry krijgt bijna 815 miljoen dollar van chipmaker Qualcomm. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die het Canadese bedrijf tegen de Amerikaanse chipgigant had aangespannen, meldt BlackBerry woensdag.

De schikking is vastgesteld in een arbitragezaak tussen de bedrijven. Een definitieve beslissing over de hoogte van het bedrag wordt eind mei genomen. Dan worden ook rente en juridische kosten doorberekend.

BlackBerry claimde lange tijd te veel te hebben betaald aan Qualcomm voor licenties voor het gebruik van technologie van het bedrijf. Qualcomm is wereldwijd verwikkeld in meerdere procedures over vermeend misbruik van zijn machtspositie en de hoge bedragen die het ontving aan royalties.

Qualcomm kreeg eerder onder meer boetes in China en Zuid-Korea opgelegd van in totaal omgerekend bijna 1,8 miljard euro door lokale mededingingsautoriteiten. Ook de Europese Unie heeft het bedrijf, dat werkt aan een overname van de Nederlandse branchegenoot NXP Semiconductors voor 43 miljard dollar, in het vizier.

BlackBerry is bekend van de smartphones met toetsenbord die lange tijd zeer populair waren. Het bedrijf miste echter de boot met zijn modernere toestellen en stootte uiteindelijk zijn hardwaretak volledig af. Er worden nog wel BlackBerry-telefoons gemaakt door andere bedrijven. BlackBerry verdient zijn geld nu met software.