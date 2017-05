„Oversluitboete hypotheek nog steeds te hoog”

Banken rekenen nog steeds te veel boeterente aan klanten die hun hypotheek laten oversluiten. Ook ontbreekt het in veel gevallen nog aan heldere uitleg over hoe de boete precies is berekend. Dat staat in een nieuw onderzoek van de Consumentenbond en hypotheekadviseur Ikbenfrits.nl.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kwam in maart nog met een richtlijn naar buiten over wat banken bij het oversluiten voor vergoeding mogen vragen. Dat was volgens de onderzoekers bedoeld om in het voordeel van de consument te werken, maar sindsdien zouden de boetes bij sommige aanbieders zelfs omhoog zijn gegaan. Dit zou het geval zijn bij Rabobank, Obvion en BNP Paribas.

SNS komt van de grootbanken het slechtst uit het onderzoek naar voren. Daar zouden de boeteberekeningen het vaakst in het nadeel van de consument uitvallen. Alleen Triodos Bank berekende nooit te veel boeterente, aldus het onderzoeksrapport.