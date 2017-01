Overnamegeruchten stutten negatieve beurzen

De Europese beurzen zijn dinsdag met verlies gesloten. Beleggers reageerden onder meer op de speech van de Britse premier Theresa May, die nogmaals aangaf dat de Britten geen concessies zullen doen bij de brexit. Overnamegeruchten rond Lufthansa zorgden voor reuring in de luchtvaartsector, terwijl beleggers in Amsterdam leken voor te sorteren op een mogelijke overnamestrijd rond TMG.

De Amsterdamse AEX-index eindigde met een verlies van 0,5 procent op 481,77 punten. De MidKap zakte 0,6 procent naar 686,64 punten. De beurs in Frankfurt sloot nagenoeg onveranderd, mede dankzij de stevige koerswinst van Lufthansa. Parijs leverde 0,5 procent in, terwijl de FTSE in Londen na de lange winstreeks van de afgelopen weken 1,5 procent in de min sloot.

Lufthansa werd ruim 4 procent meer waard in Frankfurt, na berichten over mogelijke interesse van Etihad in een groot belang in het Duitse luchtvaartbedrijf. Volgens de Italiaanse krant Il Messagero denkt de Arabische luchtvaartmaatschappij zelfs over een fusie. Het aandeel Air France-KLM hoorde met een winst van 0,6 procent tot de koplopers in de Amsterdamse MidKap.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak steeg Telegraaf Media Groep (TMG) bijna 10 procent, naar 5,50 euro. Daarmee overtreft de koers duidelijk het overnamebod van 5,25 euro per aandeel van het Belgische Mediahuis, waar al ruim de helft van de aandeelhouders mee heeft ingestemd. Dinsdag bleek dat John de Mol een belang van meer dan 18 procent bezit in TMG. Die aandelen stonden eerder op naam van investeringsmaatschappij Dasym, dat vorige maand erg kritisch was over de mogelijke overname.

De AEX werd aangevoerd door telecombedrijf Altice en maritiem dienstverlener SBM Offshore, die bijna 1 procent wonnen. Staalproducent ArcelorMittal stond onderaan met een min van 2,1 procent.

In Frankfurt zag webwinkel Zalando 6 procent aan beurswaarde verdampen, na tegenvallende omzetcijfers. In Londen ging industrieconcern Rolls-Royce ruim 4 procent vooruit. De producent van onder meer vliegtuigmotoren heeft voor omgerekend meer dan 760 miljoen euro aan schikkingen getroffen wegens vermeende omkooppraktijken.

De euro was 1,0705 dollar waard, tegen 1,0599 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 52,63 dollar, terwijl Brent stabiliseerde op 55,87 dollar per vat.