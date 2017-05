„Oplichting mogelijk met papieren codes ING”

Een van de manieren waarop klanten van ING geld kunnen overmaken is een stuk onveiliger dan de bank zelf zegt. Criminelen zouden in een overboeking het bedrag en rekeningnummer kunnen aanpassen, stelde de Consumentenbond vrijdag op basis van eigen onderzoek. ING is het niet eens met de bevindingen.

De kritiek van de belangenorganisatie spitst zich toe op de papieren TAN-codes, waarmee ING-rekeninghouders hun overschrijvingen moeten verifiëren. Anders dan bij de codes via sms, die ING ook gebruikt, zijn de codes op een papieren lijst bij de klant thuis niet gekoppeld aan de specifieke overboeking.

Volgens de Consumentenbond zouden kwaadwillenden, die het lijstje met codes weten te bemachtigen en ook nog eens in staat zijn om de besturing van iemands computer over te nemen, daarvan gebruik kunnen maken.

Veel meldingen over het probleem heeft de bond overigens niet binnengekregen, ondanks dat bijna een miljoen ING-klanten zo’n papieren lijst in de kast hebben liggen. Maar de enkeling die op deze manier slachtoffer wordt van criminelen is wel meteen zijn geld kwijt. Dit is omdat mensen geen recht meer hebben op vergoeding als ze hun wachtwoorden en codes zomaar aan derden afgeven.

De Consumentenbond haalde een voorbeeld aan van een oudere vrouw die haar inloggegevens aan een zogenaamde Microsoft-medewerker had gegeven omdat haar computer zou zijn gehackt. Criminelen halen via de genoemde methode vervolgens 2000 euro van haar bankrekening.

ING vindt het systeem met papieren TAN-codes wel veilig genoeg en zeker niet onveiliger dan de versie waarbij mensen via een sms’je een code toegestuurd krijgen. De bank wijst er verder op dat eigen experts voortdurend een vinger aan de pols houden om fraude vroegtijdig te ontdekken en te voorkomen.