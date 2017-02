Opel wordt gewaardeerd op 1,9 miljard euro

Bij de onderhandelingen tussen General Motors (GM) en PSA Peugeot Citroën over een verkoop van Opel wordt het automerk gewaardeerd op circa 1,9 miljard euro. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Mogelijk kan tegen het einde van volgende week een deal worden aangekondigd, zeggen de bronnen.

Er wordt nog gepraat over de exacte waardering, met factoren als pensioenverplichtingen, de merkwaarde en mogelijke kostenbesparingen. Deze week werd bekend dat het Amerikaanse GM praat met het Franse Peugeot over een verkoop van zijn Europese dochterdivisie Opel, inclusief het Britse zustermerk Vauxhall. Die onderhandelingen zouden in een vergevorderd stadium zijn.

Volgende week donderdag publiceert Peugeot jaarcijfers. Dan zou ook een akkoord over Opel moeten worden bereikt. De bronnen stellen wel dat een overeenkomst nog vertraging kan oplopen door de complexiteit en ook nog kan mislukken.