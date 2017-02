Ook reclameverbod op flitskredieten

Na het eerder aangekondigde reclameverbod op schadelijke beleggingsproducten worden ook advertenties voor flitskredieten in de ban gedaan. Dat maakte toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) maandag bekend.

Vorig jaar werd al gemeld dat er een verbod op reclame voor beleggingsproducten als warrants, coco’s CfD’s en turbo’s zou gaan gelden. Aan die lijst zijn de flitskredieten, leningen met een korte looptijd en een zeer hoge kredietvergoeding, maar ook leningen met een langere looptijd met een zeer hoge kredietvergoeding nu aan toegevoegd.

De AFM waarschuwt al langer voor de risico’s van flitskredieten, waarbij consumenten in geldnood veelal door buitenlandse aanbieders worden verleid om snel geld te lenen. Daarbij wordt vaak over het hoofd gezien dat hiervoor te hoge kosten in rekening worden gebracht.

Vooral de agressieve wijze waarop beleggingsproducten en flitskredieten aan consumenten worden aangeboden, is de AFM, maar ook Europese toezichthouders al langere tijd een doorn in het oog. De AFM zal de komende weken advies inwinnen bij marktpartijen, ter voorbereiding op het reclameverbod.

De huidige lage rente en digitalisering zijn volgens de AFM een belangrijke voedingsbodem voor de opkomst van schadelijke online financiële producten. Met het reclameverbod krijgt de toezichthouder naar eigen zeggen een belangrijk middel in handen in de strijd tegen „giftige producten”.