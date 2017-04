Ontslagen vakbondsleden terug op loonlijst

Transportbedrijf Brinkman Trans Holland, een van de transporteurs van IKEA, moet drie ontslagen medewerkers weer terug in dienst nemen. Dat heeft een rechter in Leeuwarden woensdag bepaald. Weigert Brinkman dat, dan krijgt het een last onder dwangsom die kan oplopen tot maximaal 10.000 euro.

De drie werden om uiteenlopende redenen ontslagen. Vakbond FNV had een sterk vermoeden dat het bondslidmaatschap en het gegeven dat ze opkwamen voor hun rechten de redenen waren voor Brinkman om van de drie af te willen.

FNV ligt al enige tijd overhoop met verschillende IKEA-transporteurs, omdat de bond misstanden aan de kaak stelde. Transporteurs zouden onder meer cao-afspraken niet naleven. Buitenlandse chauffeurs zouden daarbij worden uitgebuit. In een eerdere rechtszaak dwong FNV al eens een fikse nabetaling voor chauffeurs af.

Behalve de drie weer terug op de loonlijst zetten, moet Brinkman ook met terugwerkende kracht loon betalen. Brinkman was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.