Ondernemingsraad NS kraakt beleid directie

NS voert een afbraakbeleid door niet mee te dingen naar regionale concessies en zijn winkelactiviteiten op de stations af te bouwen. Daarvoor heeft de centrale ondernemingsraad van de spoorvervoerder maandag gewaarschuwd.

NS heeft ervoor gekozen zich toe te leggen op het spoorvervoer op het hoofdrailnet in Nederland. Het bedrijf wil zich geleidelijk terugtrekken uit de exploitatie van stationswinkels- en restaurants en maakt momenteel pas op de plaats met het bieden op regionale lijnen.

Vorige week ontving de or een adviesaanvraag voor de verkoop van vrijwel alle retailactiviteiten van NS. De directie liet bovendien weten dat zij niet van plan is mee te dingen naar een nieuwe concessie voor het spoorvervoer in de provincies Friesland en Groningen. Over beide ontwikkelingen is het medezeggenschapsorgaan zeer verbolgen.

„Steeds meer lijkt duidelijk te worden dat de directie van NS onder druk van de politiek kiest voor afbouw van zijn activiteiten in Nederland”, schrijft or-voorzitter Gerard Wold. „Daarmee wordt, na bijvoorbeeld KLM en KPN, weer een begin gemaakt met de ontmanteling van een groot Nederlands bedrijf.” De or zal zich daar niet zonder slag of stoot bij neerleggen, aldus de voorzitter.

Volgens Wold dreigen retailformules in de markt te worden gezet die NS zelf succesvol heeft ontwikkeld, en die bijdragen aan zowel de „reisbeleving” van passagiers als aan de winst van het spoorbedrijf. Dat zou niet alleen slecht zijn voor het bedrijf, maar ook voor de circa 4000 werknemers die mogelijk tegen slechtere arbeidsvoorwaarden bij een nieuwe baas aan de slag moeten.