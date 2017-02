Omzetgroei verlieslijdend Twitter valt stil

Twitter heeft vorig kwartaal zijn omzet nauwelijks weten te verhogen ten opzichte van een jaar eerder, terwijl onder de streep weer rode cijfers werden geschreven. Er werden iets meer actieve twitteraars geteld dan in het voorgaande kwartaal, maar het bedrijf hield moeite om adverteerders te lokken.

Twitter meldde donderdag een omzet van 717 miljoen dollar over de laatste drie maanden van 2016. Dat was slechts 1 procent meer dan een jaar eerder, onder meer doordat de inkomsten uit advertenties licht afnamen. Het bedrijf leed een nettoverlies van 167 miljoen dollar, na een min van 90 miljoen dollar in het laatste kwartaal van 2015.

Twitter staat de laatste tijd weer vol in de schijnwerpers, omdat de Amerikaanse president Donald Trump zijn voornemens en grieven doorlopend via tweets de wereld in stuurt. In de markt werd gehoopt dat het bedrijf hiervan zou profiteren, maar daar is voorlopig niets van te merken.

Het aantal maandelijks actieve gebruikers van Twitter groeide vorig kwartaal naar 319 miljoen. Dat waren er 2 miljoen meer dan een kwartaal eerder. Het bedrijf probeert een groter publiek te bereiken met videodiensten, terwijl het een uitstroom van gebruikers probeert te voorkomen door beledigingen, bedreigingen en misbruik van accounts aan te pakken.

De bescheiden groei van het aantal gebruikers voldeed aan de verwachtingen van kenners van het bedrijf. De omzet viel echter tegen.

In heel 2016 steeg de omzet van Twitter met 14 procent, naar 2,5 miljard dollar. Net als een jaar eerder telde het nettoverlies op tot circa een half miljard dollar.