Omzet industrie vindt weg omhoog terug

Aan de langdurige omzetdaling in de Nederlandse industrie is afgelopen kwartaal een eind gekomen. Voor het eerst sinds medio 2014 veerden de opbrengsten weer iets op, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Industriebedrijven zetten in het vierde kwartaal 1 procent meer om dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Binnen de landsgrenzen ging het om een stijging van 4,5 procent. Buiten Nederland moest onze industrie nog wel genoegen nemen met een omzetdaling, van 0,8 procent.

Wat sectoren betreft werden vooral goede zaken gedaan in de aardolie-industrie en de chemie. Maar ook in andere branches was sprake van groei, bijvoorbeeld in de hout- en bouwmaterialenindustrie waar werd geprofiteerd van de oplevende woningmarkt. In onder meer de textielindustrie daalde de omzet wel stevig.

De opleving in de industriële omzet is mede te danken aan de gestegen olieprijzen. De afzetprijzen in de industrie als geheel lagen vorig kwartaal 2,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Ondanks het omzetherstel in het vierde kwartaal daalden de omzet en de prijzen over heel 2016 gemeten wel, respectievelijk met 2,9 procent en 3,7 procent. De industriële productie laat al langer weer herstel zien. Die steeg afgelopen kwartaal voor het vijfde kwartaal op rij, met een plus op jaarbasis van 2,6 procent.