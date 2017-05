Omzet Fugro blijft onder druk staan

Bodemonderzoeker Fugro blijft kampen met de problemen op de offshore olie- en gasmarkt, waardoor de omzet in het eerste kwartaal verder is gedaald. Voor de eerste jaarhelft blijft het bedrijf vanwege de moeizame marktomstandigheden rekenen op een aanzienlijke daling van de inkomsten, die pas tegen de tweede helft van dit jaar zal afzwakken.

De omzet ging in de eerste drie maanden van 2017 met bijna 15 procent omlaag naar 376,7 miljoen euro. Daarmee was de krimp wel minder sterk dan in dezelfde periode van vorig jaar. Fugro meldde in zijn handelsupdate dat het orderboek stabiel is gebleven sinds medio vorig jaar.