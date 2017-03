Olieprijs duikelt op zorgen om overschotten

De prijs van een vat ruwe Amerikaanse olie is donderdag voor het eerst sinds december onder de 50 dollar gezakt. Ook de prijs van Brentolie, maatgevend voor olie uit het Midden-Oosten en Europa, ging onderuit.

De maatregelen die het kartel van olie-exporterende landen (OPEC) heeft genomen om het productieoverschot en de daarmee gepaard gaande lage olieprijzen te kenteren lijken weinig uit te halen. Woensdag werd bekend dat de olievoorraden in de Verenigde Staten naar recordniveau zijn gestegen. Tegenover de inperking van de productie van OPEC-landen staat een hogere productie van Amerikaanse schalie-olie.

De prijs van Amerikaanse olie zakte donderdag aan het begin van de middag 1,7 procent tot 49,45 dollar per vat. Brent werd 1,5 procent goedkoper en werd verhandeld voor 52,30 dollar per vat.

De prijzen begonnen in december aan een opmars na afspraken van OPEC-landen over een productiebeperking. Die moest tegengas bieden aan de enorme daling van de prijzen tot een dieptepunt van minder dan 30 dollar per vat begin vorig jaar. In de jaren daarvoor was een niveau van meer dan 100 dollar per vat gebruikelijk.