OESO ziet risico’s voor wereldeconomie

De wereldwijde economische groei zal in 2018 naar verwachting iets sterker uitpakken dan dit jaar, maar er zijn risico’s die het economisch herstel kunnen schaden. Het gaat daarbij vooral op toenemend protectionisme en financiële kwetsbaarheid door hoge schulden in opkomende landen, zoals China.

Daarvoor waarschuwde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dinsdag in een rapport. De groei van de wereldeconomie zal volgens de organisatie volgend jaar uitkomen op 3,6 procent, tegen een geschatte 3,3 procent dit jaar. Vorig jaar nam de omvang van de wereldeconomie met een relatief zwakke 3 procent toe. Voor de financiële crisis was groei vaak nog ruim boven de 4 procent.

De OESO verwacht dat de Amerikaanse economie volgend jaar een groei zal laten zien van 2,8 procent, tegen 2,4 procent dit jaar. De groei in China zwakt in 2018 naar verwachting af tot 6,3 procent, van 6,5 procent in 2016. De groei van de eurozone zal dit en volgend jaar uitkomen op 1,6 procent, stelt de economische denktank.