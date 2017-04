NVV en LTO vragen aandacht voor varkenshouder

Het nieuwe kabinet moet varkenshouders de ruimte geven om „de duurzame en diverse” Nederlandse varkenshouderij verder te kunnen ontwikkelen. Daarmee krijgt de consument de komende jaren zekerheid dat zij goed, veilig en betaalbaar varkensvlees kunnen blijven eten.

Dat stellen de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) en LTO Varkenshouderij zaterdag. De twee organisaties komen met een puntenplan, met maatregelen op het gebied van dierenwelzijn en -gezondheid, duurzaamheid, inkomen, milieu en lastenverlichting.

NVV en LTO schetsen daarin wat nodig is voor het nog verder verbeteren van de positie van de Nederlandse varkenshouderij. Die loopt volgens hen voorop in duurzaamheid en is divers, met 4800 gangbare, scharrel- en biologische varkenshouders.

De organisaties benadrukken het economisch belang van de sector. „Zou de Nederlandse varkenshouderij er niet meer zijn, dan kost dit ruim 26.000 arbeidsplaatsen en vervalt een jaarlijkse economische waarde van ruim 8 miljard euro (1,5 procent in aandeel in totale economie)”, schrijven ze in hun plan.