Nokia haalt meer geld op met octrooien

De Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia heeft zijn omzet in het eerste kwartaal iets zien dalen. De daling was wel minder sterk in vergelijking met voorgaande periodes. Het bedrijf blijft last houden van de dalende vraag naar zijn netwerken, maar wist die daling deels te compenseren doordat het meer geld ophaalde met zijn octrooien.

De omzet van Nokia zakte 4 procent naar 5,4 miljard euro. Daarmee vielen de opbrengsten iets hoger uit dan analisten hadden verwacht. Bij de belangrijke netwerkdivisie was sprake van een omzetdaling van 6 procent. De technologietak, waar ook de octrooien onder vallen, zag de omzet met een kwart stijgen.

Nokia heeft net zoals zijn Zweedse concurrent Ericsson te maken met een afnemende vraag naar apparatuur voor 4G-netwerken. Het is de bedrijven er alles aan gelegen om nieuwe afzetmarkten te vinden, zoals de industrie. Ook mikt Nokia op groei bij zijn divisie dienstverlening.