Nog lang onzekerheid over zondagboetes

Winkeliers die boetes hebben gekregen omdat zij hun zaak op zondag gesloten houden, zitten nog lang in onzekerheid. De beslissing van de rechter of die boetes terecht zijn, laat nog een tijd op zich wachten.

Het kan nog wel een jaar duren voordat het Gerechtshof in hoger beroep oordeelt over de kwestie van een winkelier uit winkelcentrum Paddepoel in Groningen, zegt diens advocaat Wietze Kastelein. „Het Hof kampt met enorme achterstanden, als gevolg van onderbezetting door bezuinigingen.”

Volgens het Gerechtshof is moeilijk te zeggen wanneer de rechter uitspraak doet. „Een jaar behoort zeker tot de mogelijkheden”, aldus een woordvoerder.

Primera

De zaak draait om winkelier Gerard Platjouw van de Primera in Paddepoel. De verhuurder heeft hem voor duizenden euro’s boetes opgelegd, omdat hij niet meedoet aan de koopzondag die de verhuurder met een meerderheid van de winkeliers heeft afgesproken. De rechter oordeelde in september vorig jaar dat de boetes terecht zijn. Platjouw is vervolgens tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Bemiddelaar

Hij is niet de enige winkelier in winkelcentrum Paddepoel die zijn deuren op zondag gesloten houdt. De gemeente Groningen heeft daarom in december een bemiddelaar aangewezen, die zich over de zaak moet buigen. Die bemiddeling heeft nog niks opgeleverd, zegt Platjouw desgevraagd. Hij betwijfelt of dat gaat lukken. „De oorlog is nog steeds dezelfde.”

Het kabinet voelt er niks voor om winkeliers wettelijk te beschermen tegen de verplichting om op zondag open te gaan, bleek eind december. Volgens demissionair minister Kamp (Economische Zaken) gaat het om afspraken tussen verhuurders en winkeliers, waarover onderhandeld kan worden.

Voorstel

De Tweede Kamer stemde in september nog in met een voorstel van de SGP waarin staat dat winkeliers niet verplicht mogen worden om op zondag open te zijn.