NN Group zet bod op Delta Lloyd door

NN Group (Nationale-Nederlanden) zet zijn overnamebod op Delta Lloyd door. Aandeelhouders hebben tot en met 7 april de tijd om hun stukken aan te bieden. Dat blijkt uit het donderdag gepubliceerde biedingsbericht.

Zoals eerder gemeld biedt NN 5,40 euro per aandeel (2,5 miljard euro in totaal) voor Delta Lloyd, dat het bod aanbeveelt aan zijn aandeelhouders. De ondernemingsraden van beide ondernemingen hebben inmiddels positief geadviseerd over de beoogde overname, die naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar wordt afgerond..

Op 29 maart wordt het bod nader toegelicht op een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Delta Lloyd. Daarbij wordt ook gestemd over een juridische fusie tussen de twee ondernemingen. Als die wordt goedgekeurd, zet NN het bod door bij aanmelding van minstens 67 procent van de aandelen. Zo niet, dan ligt de lat bij 95 procent.