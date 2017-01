Nikkei sluit met verlies

De beurs in Tokio is donderdag met verlies gesloten. De handel ondervond tegenwind van de sterkere Japanse yen, terwijl farmaceuten onder druk stonden door de opmerkingen van de aankomende Amerikaanse president Donald Trump over de hoge medicijnprijzen.

De Nikkei eindigde met een min van 1,2 procent op 19.134,70 punten. Bij de sterkere dalers stond de Japanse farmaceut Takeda met een min van 2,6 procent. Trump haalde woensdag in een persconferentie hard uit naar farmaciebedrijven en gaf aan dat hij wil dat de prijzen van geneesmiddelen dalen. Andere farmaceuten zoals Otsuka, Daiichi Sankyo, Chugai en Astellas Pharma leverden tot 4,2 procent in.

Japanse exporteurs hadden last van de sterkere yen. Zo verloren de autoconcerns Toyota, Nissan en Mazda tot 1,5 procent aan waarde.

Elders in de regio waren de koersenborden ook overwegend roodgekleurd. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,7 procent lager. De All Ordinaries in Sydney sloot een fractie in de min. De Kospi in Seoul won juist 0,3 procent.