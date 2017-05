Nikkei flirt met 20.000-puntengrens

De beurzen in Azië zijn donderdag met winsten de handel uitgegaan. De weer iets gestegen olieprijs gaf met name de energiesector een positieve impuls. In Tokio naderde de Nikkei-index voor het eerst sinds eind 2015 weer de grens van 20.000 punten. In China leverden graadmeters andermaal in onder druk van strenger toezicht op de financiële markten.

De Nikkei-index sloot met een winst van 0,3 procent op 19.961,55 punten. In het kielzog van de olieprijs ging oliebedrijf Inpex 0,8 procent vooruit. Verder stond telecomconcern Softbank met een winst van 2 procent bij de winnaars, nadat het beter dan verwachte kwartaalcijfers publiceerde.

In Seoul steeg de Kospi 1 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde vlak, terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 0,4 procent hoger noteerde. Daarmee lijkt de winstreeks van de afgelopen dagen een verder vervolg te krijgen.

De beurs in Shanghai stond 0,5 procent lager. Daarmee stevende de index af op zijn zevende verlies in acht handelssessies. In Taiwan daarentegen steeg de Taiex-index naar het hoogste niveau in zeventien jaar, geholpen door de wereldwijde opleving van technologiefondsen.