Nikkei eindigt met winst

De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met winst gesloten, terwijl elders in het Verre Oosten een wisselend beeld op de beurzen was te zien. De toonaangevende Nikkei-index eindigde 0,8 procent hoger op 19.287,28 punten.

In de Japanse hoofdstad was de geplaagde airbagmaker Takata een opvallende winnaar met een plus van 16,5 procent, door berichten dat het bedrijf dicht bij een schikking zou zijn met de Amerikaanse justitie. Vanwege explosiegevaar met de airbags van Takata moesten wereldwijd tientallen miljoenen auto’s teruggehaald worden en zouden minstens zeventien mensen zijn overleden. Takata zou nu een boete van 1 miljard dollar krijgen.

Ook Nintendo stond volop in de belangstelling. Het computerspelletjesbedrijf kondigde aan dat zijn nieuwe console, de Switch, vanaf begin maart in de verkoop gaat voor een prijs van 300 dollar. De Switch moet de concurrentie aangaan met de PlayStation van Sony en de Xbox van Microsoft. Beleggers reageerden echter terughoudend en het aandeel Nintendo ging bijna 6 procent omlaag.