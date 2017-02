Nieuwe ‘Trump-rally’ op Wall Street houdt aan

De Amerikaanse effectenbeurzen bouwden maandag voort op de stevige koerswinsten van vlak voor het weekeinde. President Donald Trump kreeg beleggers eind vorige week enthousiast door te hinten op fikse belastingverlagingen voor het bedrijfsleven. Dat zorgde toen al voor nieuwe records op de koersenborden

De Dow-Jonesindex, met daarin de dertig grootste Amerikaanse beursfondsen, sloot 0,7 procent hoger op 20.412,16 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2328,25 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging eveneens 0,5 procent omhoog naar 5763,96 punten.

Machinebouwer Caterpillar was de sterkste stijger in de Dow met een winst van 2,3 procent. Een veel bescheidener koerswinst van 0,9 procent bracht het aandeel Apple op 133,29 dollar. Dat is de hoogste slotkoers ooit voor de technologiereus. Van de weinige verliezers bij de hoofdfondsen moest Verizon de grootste koersdaling slikken. Het telecomconcern werd 0,9 procent minder waard.

Restaurant Brands International, het moederconcern van Burger King en koffieketen Tim Hortons, kwam met kwartaalcijfers die positief werden ontvangen. De winst ging vorig jaar flink omhoog op een iets hogere omzet. Het aandeel won 4,6 procent. Beter dan verwachte cijfers van farmaceut Teva werden beloond met een koerswinst van 5,6 procent.

Verder bracht overnamenieuws in de geneesmiddelenbranche wat koersen in beweging. Botox-maker Allergan (plus 0,2 procent) neemt voor bijna 2,5 miljard dollar zijn branchegenoot Zeltiq Aesthetics over. De producent van afslankmiddelen werd ruim 13 procent meer waard.

Luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines won 1,6 procent. De samenwerkingspartner van Air France-KLM houdt vast aan plannen om zijn belang in Aeromexico flink uit te breiden. Het bedrijf heeft een nieuw bod uitgebracht waarin aandeelhouders van het Mexicaanse bedrijf gecompenseerd worden voor de sterke koersdaling van de peso sinds Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen won.

De euro was 1,0595 dollar waard, tegen 1,0600 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Amerikaanse olie werd 1,8 procent goedkoper bij een prijs van 52,91 dollar per vat. De Brentprijs, maatgevend voor olie die gewonnen wordt in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, zakte 2 procent tot 55,59 dollar per vat.