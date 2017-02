Nieuwe cao voor schoonmakers

Schoonmakers kunnen een loonsverhoging tegemoetzien van in totaal 3,75 procent als onderdeel van de nieuwe cao. Werkgevers en werknemers bereikten daarover vrijdagmorgen een akkoord.

Brancheorganisatie OSB bevestigde vrijdag dat er na lang onderhandelen een akkoord op tafel ligt waarin ook vakbonden CNV en FNV zich kunnen vinden. De nieuwe cao treedt op 1 juli in werking en heeft een looptijd van twee jaar.

Volgens vakbond CNV geldt de nieuwe cao voor 120.000 werknemers in de branche. Zij krijgen per 1 juli dit jaar 2 procent meer salaris. Per 1 januari volgt een volgende stap in het loon van 0,75 procent, waarna per 1 juli volgend jaar nog eens een loonsverhoging volgt van 1 procent.