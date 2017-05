Nieuwe afwijzing AkzoNobel stelt PPG teleur

PPG Industries is teleurgesteld dat AkzoNobel ook zijn derde overnamevoorstel van de hand heeft gewezen. Dat liet de Amerikaanse verfproducent maandag in een verklaring weten.

PPG blijft erbij dat zijn overnamevoorstel voor de aandeelhouders van AkzoNobel financieel aantrekkelijker is dan de eigen strategie die de Nederlandse branchegenoot onlangs ontvouwde. Dat AkzoNobel weigert serieus in gesprek te gaan, getuigt volgens de Amerikanen van „een aanhoudend gebrek aan fatsoenlijk ondernemingsbestuur.”

Topbestuurders van de twee bedrijven zaten afgelopen zaterdag om de tafel, maar dat gesprek duurde volgens PPG minder dan anderhalf uur. Van echte onderhandelingen was volgens het Amerikaanse bedrijf van meet af aan geen sprake. Ook weigerden de Nederlanders vragen te beantwoorden over hun eigen toekomstplannen.

AkzoNobel liet weten dat het doel van het gesprek voor alle partijen duidelijk was. Het was bedoeld als een gelegenheid voor PPG op zijn plannen toe te lichten, en als zodanig onderdeel van de evaluatie van het overnamevoorstel. Voor het gesprek was alle tijd en de Akzo-bestuurders gingen er onbevangen in, aldus een woordvoerder.