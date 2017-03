Nederlandse vissers: Koppel visrechten op Noordzee en toegang Britten tot Europese markt

Nederlandse vissers willen dat hun recht op toegang tot het Britse deel van de Noordzee bij de onderhandelingen over de brexit gekoppeld wordt aan het recht van de Britten om vis en visproducten op de Europese markt te brengen.

Dat bleek vrijdag tijdens een bijeenkomst in de visafslag van Scheveningen die belegd was door Europarlementariër Van Dalen (ChristenUnie-SGP). „Nergens wordt de brexit zo tastbaar als in de visserij. Als de helft van de visgronden voor onze vissers wordt gesloten, heeft dat een enorme impact. Dat moeten we voorkomen”, aldus Van Dalen. Volgens de Urker visser Andries de Boer, wiens familierederij enkele schepen onder Engelse vlag heeft varen, waait er aan de overkant van de Noordzee sinds het brexitreferendum van vorig jaar een andere wind. „Britse collega’s die eerst vrienden waren, doen nu vijandig. We moeten voorkomen dat dit een vechtscheiding wordt, dan hebben we alleen maar verliezers.”

Wensenlijst

De bijeenkomst trok zestig vissers, wetenschappers en bestuurders van visserijorganisaties en visserijgemeenten. Ze stelden gezamenlijk een wensenlijst op voor de politici in Den Haag en Brussel. „We zijn het erover eens dat de visserij prioriteit moet krijgen in de onderhandelingen over de brexit. Dat gebeurt in het Verenigd Koninkrijk ook”, concludeerde Van Dalen. De sector hecht aan de bestaande samenwerking met de Britten op wetenschappelijk terrein, met behoud van een duurzame visserij in de Noordzee als uitgangspunt. Bovendien moet de regeldruk niet toenemen.