„Nederlander heeft heel wat over voor droomhuis”

Bijna driekwart van de Nederlanders heeft er een halfuur langer reistijd voor over om in een droomhuis te kunnen wonen. Ook een ingrijpende verbouwing van een halfjaar is voor meer dan de helft geen probleem in ruil voor een droomstek.

Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek dat is gedaan in opdracht van Psychologie Magazine en de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) en dat dinsdag is gepubliceerd.

Om het droomhuis te kunnen verwezenlijken, is 71 procent bereid een halfuur langer te reizen naar het werk. En 66 procent is bereid om een halfuur rijden van familie, vrienden en bekenden te wonen. Daarnaast wil 44 procent bezuinigen op vakanties om zo’n huis te bemachtigen.

De onderzoekers vroegen ook welke woonwensen het belangrijkste zijn. Iets meer dan de helft vindt een fijne buurt of wijk daarbij het belangrijkst. Iets minder dan de helft noemt geen of weining geluidsoverlast van de omgeving of buren een voorwaarde. Dat geldt ook voor veel leefruimte en lage woonlasten.

Overigens dromen Nederlanders behoorlijk bescheiden. De respondenten beantwoordden de vraag „Hoe ziet uw ideale huis er uit” onder meer met: „140 vierkante meter, zes kamers en een inpandige garage (mag een rijtjeshuis zijn).” Het meest wilde idee is „een huis dat uitkijkt over de zee. Het hoeft niet groot te zijn.”