„Nederland moet werk minder belasten”

Nederland doet er verstandig aan de belasting op inkomsten uit werk te verlagen en het ontslagrecht te hervormen. Ook zou het goed zijn als de huurmarkt op de schop gaat en meer geld wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

Met deze aanbevelingen komt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vrijdag. In het rapport zet de denktank uiteen hoe in Nederland, maar ook in andere ontwikkelde economieën economische vooruitgang kan worden geboekt.

Volgens de OESO zou in Nederland de lagere belasting op werk kunnen worden gecompenseerd door hogere btw-tarieven. Verder zou het verstandig zijn als de arbeidswetgeving op de schop gaat. Nu nog worden vaste medewerkers te veel beschermd, aldus de denktank, die ook pleit voor het verlagen van de ontslagvergoeding.

Wat de huurmarkt betreft, pleit de OESO voor minder regels. Dat zou het aanbod van huurwoningen ten goede komen. Volgens de OESO belemmert de huidige „starre” woningmarkt onder meer de arbeidsmobiliteit.

Verder zou de hypotheekrenteaftrek bij koophuizen sneller moeten worden afgebouwd om de verhouding tussen huur en koop beter in balans te krijgen. Ook zouden huizenkopers beduidend minder moeten kunnen lenen dan 100 procent van de woningwaarde.

Op het gebied van onderzoek en ontwikkelingen moet gerichter worden geïnvesteerd. Bedrijven die niet meedoen aan investeren in onderzoek, zouden ook niet moeten kunnen profiteren van de voordelen.