Mitula neemt Kleding.nl over voor 11 miljoen

De Australische Mitula Group neemt de Nederlandse kledingzoekmachine Kleding.nl over. Dat heeft Kleding.nl vrijdag bekendgemaakt.

Het beursgenoteerde Mitula betaalt 11 miljoen euro voor Kleding.nl en het zusterbedrijf Fashiola. Door de overname wil Mituala sneller groeien in Europa. Kleding exploiteert sites in zestien landen; met Kleding.nl in Nederland en het merk Fashiola in vijftien landen binnen en buiten Europa.

Kleding.nl werd in 2012 gelanceerd. Sinds 2013 is het bedrijf ook internationaal actief met zusterbedrijf Fashiola. Het bedrijf heeft twintig medewerkers op haar twee locaties in Nijverdal en Amsterdam. In 2016 had Kleding.nl een omzet van 3 miljoen euro en een 400.000 euro winst voor belastingen.